«Каролина» обыграла «Айлендерс» и прошла в следующий раунд Кубка Стэнли

На стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) завершился четвёртый матч серии Кубка Стэнли Восточной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу со счётом 2:1 после оветайма одержали гости, благодаря чему прошли в следующий раунд Кубка Стэнли.
Счёт в середине первого периода открыл канадский нападающий хозяев Кэл Клаттербак, однако в концовке второго игрового отрезка финский форвард гостей Себастьян Ахо счёт сравнял. В основное время матч заброшенных шайб больше не была и встреча перешла в овертайм.
На седьмой минуте овертайма форвард гостей Пол Штястны точным броском принёс победу своей команде в матче. Российский голкипер хозяев Илья Сорокин совершил 39 спасений.
Таким образом, «Каролина» выиграла серию со счётом 4-2 и сыграет в следующем раунде Кубка Стэнли с победителем пары «Нью-Джерси» — «Рейнджерс».
- 29 апреля 2023
-
05:34
-
05:21
- 28 апреля 2023
-
23:53
-
23:48
-
23:43
-
23:29
-
23:23
-
22:58
-
22:43
-
22:22
-
21:52
-
21:45
-
21:30
-
21:07
-
20:42
-
20:19
-
20:10
-
20:07
-
20:01
-
19:56
-
19:49
-
19:35
-
19:13
-
19:08
-
18:57
-
18:46
-
18:19
-
17:57
-
17:47
-
17:28
-
16:58
-
16:28
-
15:50
-
15:30
-
15:20