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«Каролина» обыграла «Айлендерс» и прошла в следующий раунд Кубка Стэнли

На стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) завершился четвёртый матч серии Кубка Стэнли Восточной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу со счётом 2:1 после оветайма одержали гости, благодаря чему прошли в следующий раунд Кубка Стэнли.

Счёт в середине первого периода открыл канадский нападающий хозяев Кэл Клаттербак, однако в концовке второго игрового отрезка финский форвард гостей Себастьян Ахо счёт сравнял. В основное время матч заброшенных шайб больше не была и встреча перешла в овертайм.

На седьмой минуте овертайма форвард гостей Пол Штястны точным броском принёс победу своей команде в матче. Российский голкипер хозяев Илья Сорокин совершил 39 спасений.

Таким образом, «Каролина» выиграла серию со счётом 4-2 и сыграет в следующем раунде Кубка Стэнли с победителем пары «Нью-Джерси» — «Рейнджерс».