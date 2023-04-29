Илья Сорокин пропустил решающий гол в серии в овертайме с нулевого угла

На стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» (Элмонт, США) завершился четвёртый матч серии Кубка Стэнли Восточной конференции. «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу со счётом 2:1 после оветайма одержали гости, благодаря чему прошли в следующий раунд Кубка Стэнли.

На седьмой минуте овертайма форвард гостей Пол Штястны точным броском принёс победу своей команде в матче. В моменте с голом российский голкипер хозяев Илья Сорокин пропустил шайбу с нулевого угла.

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Напомним, «Каролина» выиграла серию со счётом 4-2 и сыграет в следующем раунде Кубка Стэнли с победителем пары «Нью-Джерси» — «Рейнджерс».