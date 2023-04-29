22 сейва Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Сиэтл» и сравнять счёт в серии
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Микко Рантанен, Эрик Джонсон, а также отметившийся дублем Арттури Лехконен. Свою вторую шайбу финн забросил в пустые ворота. Российский голкипер Александр Георгиев совершил по ходу матча 22 спасения.
Единственную шайбу хозяев в сегодняшней встрече забросил Винс Данн. Этот гол стал дебютным в матче, однако не помог «Сиэтлу» добиться победы.
Счёт в серии между командами после сегодняшней победы «Колорадо» стал ничейным — 3-3. Победитель пары определится в следующем матче.
НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
29 апреля 2023, суббота. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Данн – 15:48 (5x5) 1:1 Рантанен (Родригес, Тэйвз) – 19:40 (5x5) 1:2 Джонсон (Рантанен) – 27:21 (5x5) 1:3 Лехконен (Тэйвз, Макар) – 36:58 (5x5) 1:4 Лехконен (Макар, Эллер) – 59:47 (en)
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