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22 сейва Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Сиэтл» и сравнять счёт в серии

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Микко Рантанен, Эрик Джонсон, а также отметившийся дублем Арттури Лехконен. Свою вторую шайбу финн забросил в пустые ворота. Российский голкипер Александр Георгиев совершил по ходу матча 22 спасения.

Единственную шайбу хозяев в сегодняшней встрече забросил Винс Данн. Этот гол стал дебютным в матче, однако не помог «Сиэтлу» добиться победы.

Счёт в серии между командами после сегодняшней победы «Колорадо» стал ничейным — 3-3. Победитель пары определится в следующем матче.