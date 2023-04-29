Капризову разбили нос в шестом матче серии с «Далласом», судьи проигнорировали эпизод

В Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» прошёл шестой матч серии плей-офф НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Матч закончился победой гостей со счётом 4:1, благодаря чему они вышли в следующий раунд Кубка Стэнли.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов результативными баллами не отметился, завершив матч с отрицательным показателем полезности «-2», нанеся три броска по воротам. Хоккеисты «Далласа» жёстко опекали российсскую суперзвезду и в одном из эпизодов разбили Капризову нос. Арбитры оставили эпизод без внимания, а россиянин показывал судьям, что его ударили локтем в лицо.

Фото: скриншот трансляции

ВИДЕО

Капризов в шести матчах серии с «Далласом» забросил лишь одну шайбу, завершив противостояние с отрицательным показателем полезности «-3».