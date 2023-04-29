Капризов снова не забил и вылетел из Кубка Стэнли, Леброн прошёл дальше. Главное к утру

«Миннесота Уайлд» проиграла «Даллас Старз» со счётом 1:4 и вылетела из Кубка Стэнли, российский нападающий Кирилл Капризов снова не отметился результативными действиями, «Лос-Анджелес Лейкерс» разгромили «Мемфис Гриззлиз» со счётом 125:85 и вышли в полуфинал Западной конференции, полузащитник «Боруссии» Дортмунд Джуд Беллингем готов перейти в мадридский «Реал». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Голевая Дадонова помогла «Далласу» обыграть «Миннесоту» и выйти в 1/4 Кубка Стэнли.
2. «Лейкерс» победили в серии с «Мемфисом» и вышли в полуфинал Западной конференции.
3. AS: Джуд Беллингем принял решение о будущем, игрок намерен перейти в «Реал».
4. 30 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Бостон» и сравнять счёт в серии.
5. «Сакраменто» обыграл «Голден Стэйт» и сравнял счёт в серии.
6. Сёстры Эрика и Мирра Андреевы обыграли украино-бельгийский дуэт в рамках Madrid Open.
7. Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Бохумом» на его поле.
8. Главный тренер «Колорадо» ответил на вопрос об отсутствии Валерия Ничушкина в команде.
9. «Мы — команда! Трудности преодолеем!» Шунин и Скопинцев дали понять, что конфликт исчерпан.
10. В «Динамо» извинились перед болельщиками за поражение «Факелу» в праздник столетия клуба.
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