«Авангард» подписал двусторонние контракты с девятью игроками, выступавшими в МХЛ и ВХЛ
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«Авангард» подписал контракты с девятью игроками, выступавшими в МХЛ и ВХЛ, сообщает корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин. Все соглашения с хоккеистами являются двусторонними.
На два сезона соглашения продлили вратарь Станислав Бережной, защитник Антон Казачёк, защитник Артём Мурылев, защитник Александр Фигурин, нападающий Евгений Орлов, нападающий Павел Леука и нападающий Илья Рейнгардт.
На один сезон контракты подписали защитник Александр Угольников и нападающий Кирилл Попов.
Рейнгардт в следующем сезоне сможет выступать и за команду МХЛ, Казачёк в силу возрастных ограничений играть в МХЛ не сможет и начнёт сезон в команде ВХЛ.
Напомним, вчера «Авангард» объявил о назначении на должность генерального менеджера клуба Антона Курьянова.
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