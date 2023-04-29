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«Авангард» подписал двусторонние контракты с девятью игроками, выступавшими в МХЛ и ВХЛ

«Авангард» подписал контракты с девятью игроками, выступавшими в МХЛ и ВХЛ, сообщает корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин. Все соглашения с хоккеистами являются двусторонними.

На два сезона соглашения продлили вратарь Станислав Бережной, защитник Антон Казачёк, защитник Артём Мурылев, защитник Александр Фигурин, нападающий Евгений Орлов, нападающий Павел Леука и нападающий Илья Рейнгардт.

На один сезон контракты подписали защитник Александр Угольников и нападающий Кирилл Попов.

Рейнгардт в следующем сезоне сможет выступать и за команду МХЛ, Казачёк в силу возрастных ограничений играть в МХЛ не сможет и начнёт сезон в команде ВХЛ.

Напомним, вчера «Авангард» объявил о назначении на должность генерального менеджера клуба Антона Курьянова.