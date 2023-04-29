Как стало известно «Чемпионату», СКА и «Витязь» совершили обмен с участием четырёх хоккеистов. В стан питерцев перешли нападающие Степан Старков и Иван Зинченко. В подмосковную команду отправились нападающий Владислав Цицюра и защитник Кирилл Кирсанов.
В прошедшем сезоне Старков провёл 67 матчей за «Витязь» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 39 (17+22) очков. В плей-офф на счету форварда один гол в пяти матчах.
Зинченко в минувшем регулярном чемпионате КХЛ набрал 7 (1+6) очков в 48 матчах. В плей-офф за три матча отметился заброшенной шайбой.
Цицюра сыграл 39 матчей в регулярке КХЛ и набрал 6 (2+4) очков. В плей-офф провёл две встречи без набранных баллов.
Кирсанов за 24 матча регулярного чемпионата КХЛ отметился четырьмя результативными передачами. В девяти матчах плей-офф записал на свой счёт один ассист.
- 29 апреля 2023
-
10:20
-
10:10
-
09:55
-
09:35
-
09:30
-
09:21
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:54
-
07:16
-
07:01
-
06:48
-
06:12
-
05:34
-
05:21
- 28 апреля 2023
-
23:53
-
23:48
-
23:43
-
23:29
-
23:23
-
22:58
-
22:43
-
22:22
-
21:52
-
21:45
-
21:30
-
21:07
-
20:42
-
20:19
-
20:10
-
20:07
-
20:01