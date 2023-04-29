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СКА и «Витязь» совершили обмен с участием четырёх хоккеистов

Как стало известно «Чемпионату», СКА и «Витязь» совершили обмен с участием четырёх хоккеистов. В стан питерцев перешли нападающие Степан Старков и Иван Зинченко. В подмосковную команду отправились нападающий Владислав Цицюра и защитник Кирилл Кирсанов.

В прошедшем сезоне Старков провёл 67 матчей за «Витязь» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 39 (17+22) очков. В плей-офф на счету форварда один гол в пяти матчах.

Зинченко в минувшем регулярном чемпионате КХЛ набрал 7 (1+6) очков в 48 матчах. В плей-офф за три матча отметился заброшенной шайбой.

Цицюра сыграл 39 матчей в регулярке КХЛ и набрал 6 (2+4) очков. В плей-офф провёл две встречи без набранных баллов.

Кирсанов за 24 матча регулярного чемпионата КХЛ отметился четырьмя результативными передачами. В девяти матчах плей-офф записал на свой счёт один ассист.