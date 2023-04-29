Хартман о вылете «Миннесоты» из плей-офф: этот город заслужил большего, мы подвели фанатов

Нападающий «Миннесты» Райан Хартман выразил разочарование результатом серии с «Далласом» (2-4). «Миннесота» с сезона-2014/2015 не может пройти первый раунд плей-офф НХЛ. В прошлом году «Уайлд» в шести матчах уступили «Сент-Луису».

«Этот город заслуживает большего, чем то, что мы ему дали. Фанаты поддерживали за нас весь год, а мы их подвели, и это плохо. В этой серии были возможности, когда мы не обязательно могли бы забить гвоздь в крышку гроба, но мы могли бы лучше проявить себя и реализовать эти возможности. Четвёртую и пятую игры серии нам стоило провести лучше, чтобы забросить больше шайб», — цитирует Хартмана пресс-салужба «Миннесоты».

Отметим, что после трёх матчей серии «Миннесота» вела со счётом 2-1.