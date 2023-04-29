Кожевников поделился ожиданиями от решающего матча в финальной серии КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился ожиданиями от решающего матча в финале Кубка Гагарина между «Ак Барсом» и ЦСКА. Матч пройдёт сегодня, 29 апреля, в Казани. Начало встречи — в 17:00 мск.
«Кто знает: тут 50/50 и вообще ничего не скажешь. Гадать не хочется – это надо к бабкам-гадалкам идти. Непредсказуемо. Всё будет зависеть от игры вратарей и реализации. Если ЦСКА не реализовывает свои моменты, о чём можно говорить.
Фактор первого гола? Конечно, играет роль, но все команды умеют отыгрываться. Но, опять же, нужно иметь в виду реализацию. ЦСКА не смог реализовать свои моменты в прошлой игре, а «Ак Барс» забил три…
Психология на таком уровне имеет значение? Конечно, важно чувствовать себя уверенно», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.
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