Герсонский рассказал, от чего будет зависеть исход финала КХЛ

Экс главный тренер «Авангарда» Сергей Герсонский оценил игру команд в финале Кубка Гагарина и поделился ожиданиями от решающего седьмого матча серии между «Ак Барсом» и ЦСКА. Матч состоится сегодня, 29 апреля, в Казани и начнётся в 17:00 мск.

«Тезис о том, что трудно выиграть три матча подряд в одной серии – это стереотип? Таких случаев не так много. Но бывает всякое. Я сомневаюсь, что «Ак Барсу» из-за этого будет сложнее. У «Ак Барса» были непростые игры и с «Адмиралом», и с другими соперниками, и поездки сумасшедшие. Тем не менее они вышли из этой ситуации. В большей степени играет роль функциональное состояние игроков. Если они функционально хорошо готовы, то какая разница – седьмая или другая игра. Тогда они выходят и выполняют правильные действия.

Мы часто слышим в перерывах от игроков, что нужно играть в свою игру. А какая это игра? Мы слышим такие ответы, а расшифровку слышим редко. Если говорить о расшифровке, то в последней игре «Ак Барс» очень много времени провёл, играя в позиционной обороне. Но было очень мало моментов, когда игрокам команды соперников давали возможность выходить на ударную позицию. Чаще всего из углов площадки, из работы по периметру шайба доставлялась на ворота. Острых атак практически не было. Было очень много блокированных бросков. С позиции «Ак Барса» это правильная, своя игра. Игроки способны играть в эту игру при одном маленьком условии: если у них хорошее функциональное состояние. Если не очень, то появляются мелкие ошибки, которые позволяют сопернику находить моменты и забивать голы. То же самое и в ЦСКА. Там мастеровитые игроки. Не думаю, что на них оказывают большое психологическое воздействие.

Если команды подготовятся функционально, то на первое место выходит исполнительское мастерство и игровая дисциплина – удаление. А исполнительское мастерство – это из полумомента сделать гол», — сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.