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Голкипер «Миннесоты» Флёри рассказал о возможном завершении игровой карьеры

Голкипер «Миннесоты» Флёри рассказал о возможном завершении игровой карьеры
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Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флёри рассказал о возможном завершении игровой карьеры и оценил вылет клуба в первом раунде Кубка Стэнли в серии с «Далласом» (2-4). 38-летний голкипер имеет действующий контракт с «Уайлд», рассчитанный до окончания сезона-2023/2024 с зарплатой в $ 3,5 млн.

«Между победой и поражением тонкая грань. Хоть я много раз проигрывал в первом раунде, это никогда не бывает легко. Всегда ждёшь большего от себя или своей команды. Соперник играл хорошо, они тоже пытаются победить, но всё равно обидно вылетать.

Когда завершу карьеру? Я точно проведу ещё один сезон, но на этом, пожалуй, всё», — цитирует Флёри журналист Майкл Руссо в своей соцсети.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Флёри выиграл 24 матча из 46 с 90,8% отражённых бросков. В плей-офф ветеран пропустил семь шайб за четыре периода серии с «Далласом».

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