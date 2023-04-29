«Это важнейшая победа». Бобровский — о 7:5 с «Бостоном» в шестом матче серии

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский поделился эмоциями от победы в шестом матче серии с «Бостоном» (7:5). «Пантерз» одержали две победы подряд и сравняли счёт в серии 3-3.

«Это важнейшая победа. Счёт 0:0. Следующая игра — самая важная, поэтому мы должны быть к ней готовы, быть сосредоточенными. Но сегодня вечером можно насладиться этой победой. Это была весёлая победа, и это, безусловно, очень приятное чувство», — цитирует Бобровского пресс-служба НХЛ.

Бобровский в прошедшем матче отразил 29 из 34 бросков по воротам. Всего в серии с «Брюинз» Сергей пропустил 14 шайб, отразив 106 бросков по воротам.

Решающий седьмой матч серии состоится 1 мая в Бостоне. Начало игры — в 1:30 мск.