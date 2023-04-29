Каменский выделил сильные стороны «Ак Барса» и ЦСКА перед решающим матчем финала КГ

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский выделил сильные стороны «Ак Барса» и ЦСКА перед решающим седьмым матчем финала Кубка Гагарина. Матч состоится сегодня, 29 апреля, в Казани. Начало встречи — в 17:00 мск.

«Финальный матч серии «Ак Барс» — ЦСКА подытожит великолепный сезон КХЛ. Две сильнейшие команды подарили нам суперсерию финала Кубка Гагарина.

Могу выделить у «Ак Барса» подбор игроков, сильный тренерский штаб и игровую дисциплину. У ЦСКА слаженная команда: индивидуально сильные игроки, очень грамотный тренерский штаб, хорошее сочетание звеньев и видение игры — обладает мощью. В принципе это две одинаковые команды: только ЦСКА играет в атакующий хоккей, а «Ак Барс» — в разносторонний, подстраиваясь под соперника. Сегодня выиграет тот, кто сделает меньше ошибок.

Конечно, ЦСКА выходит и старается выиграть в каждой игре, но команды играют против чемпиона с двойной силой, поэтому серии плей-офф перетекают в семь матчей.

Не думаю, что «Ак Барсу» помогут родные стены. Нет разницы, играешь ты дома или на выезде. Вне зависимости от оставшихся сил игроки обеих команд должны отдаться полностью, чтобы выиграть последний матч», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.