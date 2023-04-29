Ротенберг — о матчах сборной «России 25»: суперсерия с Беларусью — это другой уровень

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг оценил подготовку команды к серии матчей со сборными Беларуси и Казахстана.

«Провели хороший сбор, хороший микроцикл. Всех подвели к общему знаменателю. Все в хорошем моральном и физическом состоянии. Все приехали в хорошем настроении. Отработали очень здорово с полной самоотдачей. Были хорошие уроки теории, внедрили всю нашу систему, отточили тактику. Завтра команда восстанавливается, предыгровая тренировка и вылет в Челябинск.

Здорово, что мы собрались в таком составе. Хорошие ребята, у всех горят глаза. Для каждого из них это честь играть за сборную страны, это совершенно другой уровень. У нас суперсерия со сборной Беларуси», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Первый матч пройдёт в Челябинске 2 мая со сборной Беларуси. Начало встречи — в 16:30 мск.