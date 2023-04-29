Роман Ротенберг высказался о сборной Беларуси и её новом главном тренере

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг поделился ожиданиями от серии игр со сборной Беларуси и отметил главного тренера Дмитрия Квартальнова.

«У сборной Беларуси сильнейший тренерский штаб. Белорусов возглавил Дмитрий Квартальнов, который является одним из лучших специалистов в КХЛ, в своё время был основателем системы ЦСКА. Нас ждут серьёзные игры. У них сильный состав. Белорусы выиграли Кубок Первого канала у нашей национальной команды. Поэтому здесь будут игры очень высокого международного уровня.

Мы очень серьёзно готовимся. Казахстан тоже готовится к чемпионату мира. Для нас это будет хорошей проверкой. Мы делаем всё, чтобы наша сборная во всеоружии вернулась на международную арену и обыгрывала любую команду. Это наша цель. Нас ждут хорошие игры, полные трибуны, огромный ажиотаж. Сейчас все говорят о сборной, и мы хотим, чтобы как можно больше мальчишек влюбились в хоккей по ходу нашего турне. Все будут максимально работать и радовать нашего болельщика», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Первый матч пройдёт в Челябинске 2 мая со сборной Беларуси. Начало встречи — в 16:30 мск.