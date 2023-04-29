Ротенберг сообщил, могут ли игроки из ЦСКА и «Ак Барса» быть вызваны в сборную «России 25»

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг рассказал, могут ли игроки из ЦСКА и «Ак Барса» быть вызваны в сборную.

«Будут ли вызовы игроков из ЦСКА и «Ак Барса»? Давайте посмотрим сегодняшнюю игру. Только СКА сыграл 95 игр в сезоне с учётом предсезонки, регулярки и плей-офф, это рекорд за всю историю клуба. У ребят много травм, к сожалению. Серьёзный график, ребята жертвуют собой, не видят жизни и семей. Тренеры тоже почти не бывают дома, все живут командой. Будем общаться, кто в каком состоянии. Будем работать по ситуации.

Были ли игроки, кого звали, но они не смогли приехать? Да, они не смогли приехать по состоянию здоровья. Много травм во всех клубах. 95 игр и Матч звёзд, Кубок Первого канала, плюс девять игр сейчас — это очень серьёзный график. Каждому игроку нужно готовиться, а легче не будет. Надо готовиться дальше. Сейчас задача — показать яркий хоккей и порадовать болельщиков победами», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в майском турне сборная «России 25» сыграет со сборными Беларуси и Казахстана. Первый матч пройдёт в Челябинске 2 мая со сборной Беларуси. Начало встречи — в 16:30 мск.