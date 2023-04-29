Ротенберг: игроки бросили семьи и приехали в сборную. Они готовы быть патриотами!

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг рассказал о высокой мотивации игроков команды.

«В сборной России никого мотивировать не надо. Все готовы на сто процентов и заряжены показывать лучший хоккей. Насколько важно для сборной играть в других регионах, а не только в Москве и Питере? Очень важно. Была бы возможность, с учётом графика, думаю, надо было бы сделать турне вообще во всех городах. Это очень важно. Все соскучились по сборной. Все хотят её видеть. Здорово, что есть возможность посетить регионы, но в будущем мы должны охватить всю страну. Мы будем радовать наших болельщиков, стараться показывать яркий хоккей.

Наша система игры — это традиции нашего советского хоккея, когда мы обыгрывали все команды в мире, выиграли девять Олимпиад. И, конечно, мы ежедневно внедряем современные подходы. Вы увидите это в первой игре. Как говорится, лёд покажет, игра покажет. Но наша сборная будет играть в яркий атакующий хоккей. И, конечно, железобетонная оборона! У нас очень сильные вратари. Здесь очень сильные ребята. Мы как тренеры радуемся каждой тренировке. Здесь собраны лучшие игроки, которые были свободны на сегодняшний день. Они молодцы, они бросили свои семьи и приехали сюда. Они готовы быть патриотами!» — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в майском турне сборная «России 25» сыграет со сборными Беларуси и Казахстана. Первый матч пройдёт в Челябинске 2 мая со сборной Беларуси. Начало встречи — в 16:30 мск.