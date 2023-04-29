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Ротенберг: стиль сборной России будет намного лучше СКА. Совершенно другой уровень

Ротенберг: стиль сборной России будет намного лучше СКА. Совершенно другой уровень
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Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг сообщил, в каком стиле будет играть сборная, и сравнил его со стилем петербургского СКА. Напомним, костяк сборной составляют хоккеисты СКА.

«Игровой стиль сборной России будет похож на игровой стиль СКА? Он будет лучше, намного лучше. Это сборная России. Здесь будет совершенно другой уровень. Собраны очень сильные ребята. Мастера! Вы увидите хоккей ещё более высокого уровня», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в майском турне сборная «России 25» сыграет со сборными Беларуси и Казахстана. Первый матч пройдёт в Челябинске 2 мая со сборной Беларуси. Начало встречи — в 16:30 мск.

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