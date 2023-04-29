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Ротенберг – о вызове игроков из НХЛ: Кузьменко в Бразилии. Не долетит, даже если захочет

Ротенберг – о вызове игроков из НХЛ: Кузьменко в Бразилии. Не долетит, даже если захочет
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Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг сообщил, рассматривалось ли приглашение в сборную игроков НХЛ и отдельно отметил нападающего «Ванкувера» Андрея Кузьменко, который находится в отпуске в Бразилии.

«Думали ли над вызовом игроков из НХЛ? Кузьменко сейчас тяжело пригласить, он где-то в Бразилии. Он не долетит, даже если захочет. Конечно, у всех очень серьёзный сезон. Нужно, чтобы ребята приехали на сбор без травм», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в майском турне сборная «России 25» сыграет со сборными Беларуси и Казахстана. Первый матч пройдёт в Челябинске 2 мая со сборной Беларуси. Начало встречи — в 16:30 мск.

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