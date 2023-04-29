Ротенберг – о вызове игроков из НХЛ: Кузьменко в Бразилии. Не долетит, даже если захочет
Поделиться
Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг сообщил, рассматривалось ли приглашение в сборную игроков НХЛ и отдельно отметил нападающего «Ванкувера» Андрея Кузьменко, который находится в отпуске в Бразилии.
«Думали ли над вызовом игроков из НХЛ? Кузьменко сейчас тяжело пригласить, он где-то в Бразилии. Он не долетит, даже если захочет. Конечно, у всех очень серьёзный сезон. Нужно, чтобы ребята приехали на сбор без травм», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в майском турне сборная «России 25» сыграет со сборными Беларуси и Казахстана. Первый матч пройдёт в Челябинске 2 мая со сборной Беларуси. Начало встречи — в 16:30 мск.
Комментарии
- 29 апреля 2023
-
15:46
-
15:41
-
15:35
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:52
-
14:45
-
14:15
-
14:05
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
11:55
-
11:35
-
11:32
-
11:20
-
11:05
-
10:50
-
10:40
-
10:20
-
10:10
-
09:55
-
09:35
-
09:30
-
09:21
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:54
Партнерский контент