Ротенберг – о вызове игроков из НХЛ: Кузьменко в Бразилии. Не долетит, даже если захочет

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг сообщил, рассматривалось ли приглашение в сборную игроков НХЛ и отдельно отметил нападающего «Ванкувера» Андрея Кузьменко, который находится в отпуске в Бразилии.

«Думали ли над вызовом игроков из НХЛ? Кузьменко сейчас тяжело пригласить, он где-то в Бразилии. Он не долетит, даже если захочет. Конечно, у всех очень серьёзный сезон. Нужно, чтобы ребята приехали на сбор без травм», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в майском турне сборная «России 25» сыграет со сборными Беларуси и Казахстана. Первый матч пройдёт в Челябинске 2 мая со сборной Беларуси. Начало встречи — в 16:30 мск.