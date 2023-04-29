Роман Ротенберг высказался о текущем состоянии Матвея Мичкова после смерти отца

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг рассказал о моральном состоянии нападающего Матвея Мичкова. Напомним, недавно у хоккеиста умер отец.

«Состояние Мичкова после трагедии? Это жизнь. Он крепкий парень, и мы ему помогаем, общаемся с ним. Он тренируется, находится в хорошем физическом состоянии. Думаю, он ответит на все вопросы своей игрой», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 4 апреля появилась информация, что тело Андрея Мичкова было найдено в пруду на федеральной территории Сириус в Краснодарском крае.

Напомним, в майском турне сборная «России 25» сыграет со сборными Беларуси и Казахстана. Первый матч пройдёт в Челябинске 2 мая со сборной Беларуси. Начало встречи — в 16:30 мск.