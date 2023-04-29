Ротенберг — о создании сборной «Россия 25» в футболе: мы готовы помочь братьям-футболистам

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал возможность создания аналогичной национальной команды в футболе. Специалист предложил помощь в этом.

«Создать сборную «Россия 25» в футболе? Младший брат должен быть лучше старшего. Всегда все в конкуренции. Это надо обсуждать с Дюковым. Это хорошая идея. Молодые, дерзкие ребята, у которых горят глаза, для многих такой возраст — пик карьеры. Мы готовы поделиться опытом и помочь братьям-футболистам», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, в майском турне сборная «Россия 25» сыграет со сборными Беларуси и Казахстана. Первый матч пройдёт в Челябинске 2 мая со сборной Беларуси. Начало встречи — в 16:30 мск.