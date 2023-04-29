Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Ак Барса» Билялов совершил сумасшедший сейв, в прыжке накрыв шайбу в линии ворот

Голкипер «Ак Барса» Билялов совершил сумасшедший сейв, в прыжке накрыв шайбу в линии ворот
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. К концу первого периода счёт 1:0 в пользу казанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте нападающий ЦСКА Андрей Светлаков нанёс мощный бросок с вершины левого круга вбрасывания. Шайба после рикошета на пятачке полетела за спину голкиперу «Ак Барса» Тимуру Билялову, прыгая к ленточке ворот. Тем не менее вратарь казанцев в эффектном прыжке совершил сумасшедший сейв, накрыв шайбу ловушкой у линии ворот.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» открыл счёт в концовке первого периода в решающем матче финала КХЛ с ЦСКА
Видео
В решающем матче финала «Ак Барс» — ЦСКА произошла драка между Радуловым и Полтаповым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023