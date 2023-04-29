Голкипер «Ак Барса» Билялов совершил сумасшедший сейв, в прыжке накрыв шайбу в линии ворот
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В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. К концу первого периода счёт 1:0 в пользу казанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 16-й минуте нападающий ЦСКА Андрей Светлаков нанёс мощный бросок с вершины левого круга вбрасывания. Шайба после рикошета на пятачке полетела за спину голкиперу «Ак Барса» Тимуру Билялову, прыгая к ленточке ворот. Тем не менее вратарь казанцев в эффектном прыжке совершил сумасшедший сейв, накрыв шайбу ловушкой у линии ворот.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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