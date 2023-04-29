«Ак Барс» забил, нанеся всего пять бросков. ЦСКА не смог отличиться, бросив 14 раз

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. К концу первого периода счёт 1:0 в пользу казанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам стартового игрового отрезка армейцы перебросали казанцев практически в три раза. Подопечные Сергея Фёдорова нанесли 14 бросков, однако не смогли пробить голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова. Команда Зинэтулы Билялетдинова бросила всего пять раз и открыла счёт под занавес первого периода. Кроме того, ЦСКА и «Ак Барс» блокировали по девять бросков.

ЦСКА также выиграл 10 вбрасываний, а «Ак Барс» — девять.