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Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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«Ак Барс» забил, нанеся всего пять бросков. ЦСКА не смог отличиться, бросив 14 раз

«Ак Барс» забил, нанеся всего пять бросков. ЦСКА не смог отличиться, бросив 14 раз
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В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. К концу первого периода счёт 1:0 в пользу казанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 7-й матч
29 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
2-й период
1 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Петров – 19:10 (5x5)   1:1 Слепышев (Светлаков) – 20:15 (5x5)

По итогам стартового игрового отрезка армейцы перебросали казанцев практически в три раза. Подопечные Сергея Фёдорова нанесли 14 бросков, однако не смогли пробить голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова. Команда Зинэтулы Билялетдинова бросила всего пять раз и открыла счёт под занавес первого периода. Кроме того, ЦСКА и «Ак Барс» блокировали по девять бросков.

ЦСКА также выиграл 10 вбрасываний, а «Ак Барс» — девять.

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