ЦСКА сравнял счёт на 15-й секунде второго периода в финальном матче с «Ак Барсом»

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. К началу второго периода счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На старте второго периода армейцы смогли выиграть вбрасывание в зоне казанцев. Нападающий ЦСКА Антон Слепышев подхватил шайбу и практически сразу нанёс кистевой бросок с разворота. Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов, будучи закрытым другими игроками, не смог спасти свою команду — шайба прошла под вратарём. ЦСКА сравнял счёт уже на 15-й секунде периода.

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