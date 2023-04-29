ЦСКА сравнял счёт на 15-й секунде второго периода в финальном матче с «Ак Барсом»
Поделиться
В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. К началу второго периода счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На старте второго периода армейцы смогли выиграть вбрасывание в зоне казанцев. Нападающий ЦСКА Антон Слепышев подхватил шайбу и практически сразу нанёс кистевой бросок с разворота. Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов, будучи закрытым другими игроками, не смог спасти свою команду — шайба прошла под вратарём. ЦСКА сравнял счёт уже на 15-й секунде периода.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Комментарии
- 29 апреля 2023
-
18:20
-
18:15
-
18:11
-
18:00
-
17:53
-
17:47
-
17:38
-
17:26
-
17:19
-
16:52
-
16:41
-
16:27
-
16:17
-
16:03
-
15:55
-
15:46
-
15:41
-
15:35
-
15:30
-
15:20
-
15:10
-
15:00
-
14:52
-
14:45
-
14:15
-
14:05
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:25
-
11:55
-
11:35
-
11:32
-
11:20
Партнерский контент