Воронков с передачи Радулова вывел «Ак Барс» вперёд в седьмом матче финала КХЛ

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. Во втором периоде счёт 2:1 в пользу казанцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте второго периода «Ак Барс» вновь вышел вперёд. Нападающий казанцев Александр Радулов, находясь в углу борта в чужой зоне, сделал прострел на пятачок армейцев. Защитник ЦСКА Владислав Провольнев упустил форварда Дмитрия Воронкова. Нападающий «Ак Барса» переправил шайбу в ворота и вывел свою команду вперёд — 2:1.

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