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Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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В КХЛ установлен новый рекорд посещаемости в истории розыгрышей Кубка Гагарина

В КХЛ установлен новый рекорд посещаемости в истории розыгрышей Кубка Гагарина
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В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. К концу третьего периода счёт 3:2 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Как сообщает официальный телеграм-канал КХЛ, общая посещаемость матчей нынешнего плей-офф составила 729 876 зрителей. Это новый рекорд суммарной посещаемости в истории розыгрышей Кубка Гагарина. Кроме того, средняя посещаемость составила 8389 зрителей — это третий результат в истории плей-офф КХЛ.

На отрезке со второго раунда до финальной серии матчи Кубка Гагарина — 2023 посетили 362 177 зрителей (9286 — в среднем) — это наилучшие показатели в истории плей-офф КХЛ.

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ЦСКА дважды забил «Ак Барсу» за 76 секунд и вышел вперёд в решающем матче — 3:2
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