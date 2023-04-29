В КХЛ установлен новый рекорд посещаемости в истории розыгрышей Кубка Гагарина

В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает московский ЦСКА. К концу третьего периода счёт 3:2 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Как сообщает официальный телеграм-канал КХЛ, общая посещаемость матчей нынешнего плей-офф составила 729 876 зрителей. Это новый рекорд суммарной посещаемости в истории розыгрышей Кубка Гагарина. Кроме того, средняя посещаемость составила 8389 зрителей — это третий результат в истории плей-офф КХЛ.
На отрезке со второго раунда до финальной серии матчи Кубка Гагарина — 2023 посетили 362 177 зрителей (9286 — в среднем) — это наилучшие показатели в истории плей-офф КХЛ.
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