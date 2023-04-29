ЦСКА выиграл третий Кубок Гагарина в своей истории и сравнялся с «Ак Барсом»

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

Для ЦСКА этот трофей стал третьим в истории. Ранее армейцы выигрывали Кубок Гагарина в 2019 и 2022 годах. В прошлом сезоне ЦСКА в семи матчах одержал победу в финальной серии с магнитогорским «Металлургом» — 4-3. В сезоне-2018/2019 армейцы всухую обыграли «Авангард» — 4-0, завоевав Кубок Гагарина.

Напомним, «Ак Барс» выигрывал трофей в 2009, 2010 и 2018 годах. В сезоне-2008/2009 казанцы в семи матчах одержали победу в финальной серии с «Локомотивом» — 4-3. На следующий год подопечные Зинэтулы Билялетдинова также в семи встречах переиграли ХХ МВД — 4-3. В сезоне-2017/2018 «Ак Барс» завоевал Кубок Гагарина, одержав верх над ЦСКА Игоря Никитина – 4-1.