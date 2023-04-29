Рукопожатия Сергея Фёдорова и Зинэтулы Билялетдинова после седьмого матча финала КХЛ

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

После финальной сирены состоялась традиционная встреча хоккеистов и тренерских штабов. Главные тренеры команд Сергей Фёдоров и Зинэтула Билялетдинов обменялись рукопожатиями после матча. На лицах специалистов были улыбки.

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Напомним, для ЦСКА этот Кубок Гагарина стал третьим в истории. Ранее армейцы выигрывали главный трофей КХЛ в 2019 и 2022 годах. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 автором победной шайбы стал казахстанский защитник Даррен Диц, отличившийся на 12-й минуте второго периода.