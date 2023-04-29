«Слава богу, это закончилось». Форвард ЦСКА оценил победу в финале Кубка Гагарина

Нападающий ЦСКА Константин Окулов высказался после победы в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» со счётом 3:2.

«Я думаю, это наше самое сложное чемпионство. Во-первых, сыграли все игры плей-офф, кроме одной. Во-вторых, с Казанью максимально тяжёлая серия была. Очень сильная, мастеровитая, опытная команда, так что, когда мы вели 3-1, не было ни малейшего ощущения, что мы выиграли серию. Я благодарен Казани. Крутой финал. Слава богу, это закончилось и мы выиграли», — сказал Окулов в эфире КХЛ ТВ.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.