«Жалко». Максим Сушинский высказался о победе ЦСКА в Кубке Гагарина
Поделиться
Чемпион мира Максим Сушинский высказался о выигрыше ЦСКА Кубка Гагарина после победы в седьмом матче финала с «Ак Барсом».
«Жалко. «Ак Барсу» сил не хватило. ЦСКА был сегодня сильнее. Хотя в прошлой игре «Ак Барс» был на голову выше. Мы видим, сколько команд смогли выиграть седьмую игру у себя дома, — ноль, если я не ошибаюсь», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.
Комментарии
- 29 апреля 2023
-
20:00
-
19:56
-
19:53
-
19:50
-
19:46
-
19:42
-
19:41
-
19:41
-
19:40
-
19:39
-
19:39
-
19:36
-
19:36
-
19:36
-
19:33
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:15
-
19:12
-
18:39
-
18:20
-
18:15
-
18:11
-
18:00
-
17:53
-
17:47
-
17:38
-
17:26
-
17:19
-
16:52
-
16:41
-
16:27
-
16:17
-
16:03
Партнерский контент