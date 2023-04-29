«Жалко». Максим Сушинский высказался о победе ЦСКА в Кубке Гагарина

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о выигрыше ЦСКА Кубка Гагарина после победы в седьмом матче финала с «Ак Барсом».

«Жалко. «Ак Барсу» сил не хватило. ЦСКА был сегодня сильнее. Хотя в прошлой игре «Ак Барс» был на голову выше. Мы видим, сколько команд смогли выиграть седьмую игру у себя дома, — ноль, если я не ошибаюсь», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.