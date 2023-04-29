«В юбилей сложно проигрывать». Плющев — о завоевании ЦСКА Кубка Гагарина
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Бывший главный тренер «Ак Барса» Владимир Плющев прокомментировал победу ЦСКА в седьмом матче с казанской командой в финале Кубка Гагарина. Армейцы выиграли трофей в третий раз в истории и второй раз подряд.
«Одна команда должна была обязательно победить. В этой борьбе ЦСКА выглядел более уверенно и нацеленно. Но я не могу сказать, что «Ак Барс» не был заряжен на победу. Просто ЦСКА реализовал всё, что им можно было реализовать.
В свой юбилей сложно проигрывать, хотя в такие моменты играть тяжело. Но ЦСКА выдержал и победил. Они преподнесли большой подарок всем болельщикам и ветеранам хоккея ЦСКА», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Седьмой матч завершился победой ЦСКА со счётом 3:2.
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