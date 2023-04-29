Алексей Терещенко высказался о победе ЦСКА в Кубке Гагарина

Бывший нападающий «Ак Барса» Алексей Терещенко поздравил московский ЦСКА с победой в финале Кубка Гагарина. Армейцы в семи матчах обыграли казанскую команду со счётом 4-3 и выиграли трофей в третий раз в истории.

«Поздравляю ЦСКА с победой. Великолепная серия. Победил сильнейший. Но «Ак Барс» тоже заслуживал победы. ЦСКА победил за счёт того, что больше забил. Но игра-то была равная. Да, ЦСКА перебросал сегодня. Однако и у «Ак Барса» сегодня были моменты. Это хоккей. Была острая игра, классный хоккей», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА сравнялся по числу побед в Кубке Гагарина с казанской командой. Теперь у обоих коллективов по три подобных трофея в коллекции.