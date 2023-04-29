Нападающий московского ЦСКА Михаил Григоренко стал лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Гагарина 2023 года. По итогам плей-офф Континентальной хоккейной лиги Григоренко набрал 25 очков по системе «гол+пас», отметившись 12 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами.

Ближайший преследователь Григоренко, его одноклубник Константин Окулов, по итогам плей-офф КХЛ набрал 20 (6+14) очков. Третьим стал форвард «Ак Барса» Александр Радулов, на счету которого 19 (10+9) очков.

Напомним, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина, одержав победу над «Ак Барсом» со счётом 4-3 в финальной серии. В седьмом матче ЦСКА оказался сильнее казанцев со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Григоренко в этом матче результативными действиями не отметился.

Напомним, для ЦСКА этот Кубок Гагарина стал третьим в истории. Ранее армейцы выигрывали главный трофей КХЛ в 2019 и 2022 годах. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 автором победной шайбы стал казахстанский защитник Даррен Диц, отличившийся на 12-й минуте второго периода.