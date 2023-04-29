Кожевников: с «Ак Барсом» ЦСКА было очень тяжело. Красавцы, что вытерпели и не дрогнули
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Прославленный советский хоккеист Александр Кожевников высказался по итогам седьмого матча в финале Кубка Гагарина. ЦСКА выиграл у «Ак Барса» (3:2), доведя счёт в серии до победного — 4:2. Армейцы выиграли трофей во второй раз кряду и третий раз в своей истории.
«ЦСКА — большие молодцы! Было тяжело, но они отстояли, вытерпели. Армейцы красавцы, что в конце не дрогнули, было очень тяжело. Поздравляем чемпионов с убедительной победой! Я считаю, что всё по делу. Команда сделала сумасшедший подарок для всех армейцев в год столетия. Сейчас идёт спецоперация. Армейцы сделали шикарный подарок для нашей армии, для всей страны», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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