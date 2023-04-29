Валерий Каменский: сегодня 100 лет ЦСКА — хоккеисты сделали подарок армейским болельщикам

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал завоевание московским ЦСКА Кубка Гагарина.

«Это был зрелищный матч и финал. Сезон выдался тоже зрелищным, как и плей-офф. Матч для болельщиков и любителей хоккея очень интересный, много голов. Отыгрывались, выходили вперёд, проигрывали. Самый настоящий финал. Хочется поздравить армейцев! Сегодня 100 лет ЦСКА, они сделали армейским болельщикам подарок», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.