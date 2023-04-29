Президент КХЛ прокомментировал победу ЦСКА в Кубке Гагарина

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал победу московского ЦСКА в финальной серии Кубка Гагарина над казанским «Ак Барсом» (4-3).

«Сумасшедший плей-офф, большая конкуренция. ЦСКА доказал в седьмом матче, прошёл самый долгий путь для завоевания, сыграли 27 из 28 возможных матчей. Поздравляем всю команду – игроков, руководство, тренеров, ребята заслужили. И мы рады, что у нас состоялся такой феерический плей-офф.

Очень благодарны болельщикам, что они после пандемии вернулись на трибуны, ходят на матчи, бьют наши рекорды. Проделали вместе с клубами большую работу, чтобы привлечь болельщиков. Команды показали, что хоккей интересен. У нас везде на плей-офф были аншлаги, будем продолжать действовать в том же русле, разработали стратегию, чтобы матчи были более интересными для болельщиков», — сказал Морозов в эфире КХЛ ТВ.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.