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ЦСКА установил рекорд Кубка Гагарина по количеству сыгранных матчей

ЦСКА установил рекорд Кубка Гагарина по количеству сыгранных матчей
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Московский ЦСКА установил рекорд плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба турнира. Московским армейцам потребовалось 27 матчей для победы в Кубке Гагарина, что является рекордом. Таким образом, армейцы проделали самый долгий путь в истории турнира к завоеванию трофея.

На пути к финалу ЦСКА со счётом 4-3 обыграл «Северсталь» и «Локомотив», а в финале Западной конференции одолел СКА в шести матчах. В финале ЦСКА для победы над «Ак Барсом» также потребовались все семь встреч — 4-3.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

Для ЦСКА этот Кубок Гагарина стал третьим в истории. Ранее армейцы выигрывали главный трофей КХЛ в 2019 и 2022 годах. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 автором победной шайбы стал казахстанский защитник Даррен Диц, отличившийся на 12-й минуте второго периода.

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