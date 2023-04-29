Роман Ротенберг поздравил ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина

Главный тренер сборной «Россия 25» и питерского СКА Роман Ротенберг поздравил московский ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина.

«Поздравляю ЦСКА со вторым подряд Кубком Гагарина! За финалом нынешнего плей-офф было приятно и очень интересно наблюдать — мы увидели равную борьбу, которая растянулась на все семь матчей. Все решили нюансы — сильнее в них оказались столичные армейцы.

Мы в своей серии с будущим чемпионом тоже сражались изо всех сил и также уступили в равной борьбе, в мельчайших деталях. Тем не менее та серия многому нас научила — к следующему сезону подойдём в полной готовности и будем навязывать конкуренцию и действующему чемпиону, и другим сильным соперникам.

СКА тоже заканчивает сезон с трофеем — с Кубком Континента. Рассматриваем его как доказательство того, что наша команда уверенно двигается в правильном направлении. Продолжаем двигаться дальше!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.