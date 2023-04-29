Роман Ротенберг поздравил ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина

Главный тренер сборной «Россия 25» и питерского СКА Роман Ротенберг поздравил московский ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина.
«Поздравляю ЦСКА со вторым подряд Кубком Гагарина! За финалом нынешнего плей-офф было приятно и очень интересно наблюдать — мы увидели равную борьбу, которая растянулась на все семь матчей. Все решили нюансы — сильнее в них оказались столичные армейцы.
Мы в своей серии с будущим чемпионом тоже сражались изо всех сил и также уступили в равной борьбе, в мельчайших деталях. Тем не менее та серия многому нас научила — к следующему сезону подойдём в полной готовности и будем навязывать конкуренцию и действующему чемпиону, и другим сильным соперникам.
СКА тоже заканчивает сезон с трофеем — с Кубком Континента. Рассматриваем его как доказательство того, что наша команда уверенно двигается в правильном направлении. Продолжаем двигаться дальше!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
- 29 апреля 2023
-
21:28
-
21:25
-
21:22
-
21:11
-
20:46
-
20:32
-
20:29
-
20:22
-
20:20
-
20:18
-
20:16
-
20:09
-
20:06
-
20:06
-
20:00
-
19:56
-
19:53
-
19:50
-
19:46
-
19:42
-
19:41
-
19:41
-
19:40
-
19:39
-
19:39
-
19:36
-
19:36
-
19:36
-
19:33
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:15
-
19:12
-
18:39