Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий ЦСКА Мамин сравнил свои победы в плей-офф КХЛ

Нападающий ЦСКА Мамин сравнил свои победы в плей-офф КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий ЦСКА Максим Мамин высказался после победы в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (3:2, 4-3), вспомнив свой первый трофей в 2019 году.

«Сейчас немного отходим от последних минут. Я такого напряжения никогда не испытывал в жизни. 27 игр, ребята отработали, два месяца через день играли. Оставили на льду всё что можно. Сейчас просто опустошение. Лично для меня этот кубок намного тяжелее дался, поэтому после сирены эмоции были нереальные. Второй раз больше понимаешь его цену, как тяжело этого добиться. Сейчас будем отдыхать, кайфовать», — сказал Мамин в эфире КХЛ-ТВ.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

Материалы по теме
Видео
ЦСКА выиграл Кубок Гагарина — 2023, одержав победу в седьмом матче финала с «Ак Барсом»
Главный тренер ЦСКА Фёдоров прокомментировал победу в чемпионате КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023