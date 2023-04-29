Нападающий ЦСКА Мамин сравнил свои победы в плей-офф КХЛ

Нападающий ЦСКА Максим Мамин высказался после победы в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (3:2, 4-3), вспомнив свой первый трофей в 2019 году.

«Сейчас немного отходим от последних минут. Я такого напряжения никогда не испытывал в жизни. 27 игр, ребята отработали, два месяца через день играли. Оставили на льду всё что можно. Сейчас просто опустошение. Лично для меня этот кубок намного тяжелее дался, поэтому после сирены эмоции были нереальные. Второй раз больше понимаешь его цену, как тяжело этого добиться. Сейчас будем отдыхать, кайфовать», — сказал Мамин в эфире КХЛ-ТВ.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.