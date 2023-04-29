«Два коротких, один протяжный». Фёдоров выступил с речью в чемпионской раздевалке ЦСКА
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы в седьмом матче с «Ак Барсом» (3:2, 4-3) и завоевания Кубка Гагарина — 2023 выступил с речью в чемпионской раздевалке московской команды.
«Нас с победой, но этот тест за наших родных, близких, детей и всех, кто нас поддерживал в эти нелёгкие дни, раунды и месяцы. Два коротких, один протяжный, три-четыре: ура, ура, ураааа», — сказал Фёдоров.
Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.
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