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«Ак Барс» во второй раз в своей истории проиграл финальную серию плей-офф КХЛ

«Ак Барс» во второй раз в своей истории проиграл финальную серию плей-офф КХЛ
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«Ак Барс» под руководством Зинэтулы Билялетдинова потерпел поражение в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (2:3, 3-4). Казанская команда во второй раз в истории уступила в финале плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 7-й матч
29 апреля 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Петров – 19:10 (5x5)   1:1 Слепышев (Светлаков) – 20:15 (5x5)   2:1 Воронков (А. Радулов) – 27:16 (5x5)   2:2 Каменев (Плотников) – 30:12 (5x5)   2:3 Диц (Окулов) – 31:28 (5x5)

Впервые это произошло в 2015 году, когда «Ак Барс» проиграл в серии СКА со счётом 1-4. В остальных трёх случаях, когда казанцы выходили в решающую стадию, они неизменно выигрывали: в 2009-м (4-3 с «Локомотивом»), 2010-м (4-3 с ХК МВД) и 2018-м (4-1 с ЦСКА).

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

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