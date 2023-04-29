«Ак Барс» во второй раз в своей истории проиграл финальную серию плей-офф КХЛ

«Ак Барс» под руководством Зинэтулы Билялетдинова потерпел поражение в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (2:3, 3-4). Казанская команда во второй раз в истории уступила в финале плей-офф КХЛ.

Впервые это произошло в 2015 году, когда «Ак Барс» проиграл в серии СКА со счётом 1-4. В остальных трёх случаях, когда казанцы выходили в решающую стадию, они неизменно выигрывали: в 2009-м (4-3 с «Локомотивом»), 2010-м (4-3 с ХК МВД) и 2018-м (4-1 с ЦСКА).

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.