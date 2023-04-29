MVP плей-офф КХЛ Григоренко прокомментировал завоевание Кубка Гагарина

MVP плей-офф КХЛ нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал завоевание Кубка Гагарина.

«Эмоции самые положительные. Уже столько седьмых матчей сыграли… Уже эмоции поутихли. Самый пик был, наверное, когда краги выкидывали на лёд. Там момент был сумасшедший у наших ворот, они не забили. Серьёзная серия была. В психологическом плане тяжело играть 27 матчей на протяжении всего плей-офф. Начиная с первого раунда, были ситуации, когда не были фаворитами. С «Северсталью» 0:2 горели, с «Локомотивом», с Питером тоже. Весь плей-офф преодолевали сами себя. Ребята все красавцы, все молодцы.

Сергей Викторович произнёс речь. Он был прав, что ничего этого не было бы без наших близких, жён, родителей. Для них это ещё тяжелее, чем для нас, потому что это наша работа. У нас мужская раздевалка, всё классно. Мы отдыхаем, занимаемся любимым делом. Мы на льду, играем, не переживаем. А тем, кто поддерживает… Не знаю, как они это делают. Огромное спасибо всем жёнам, всем детям, всем родителям, всем болельщикам», — сказал Григоренко в эфире КХЛ ТВ.