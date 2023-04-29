Билялов: роковым для «Ак Барса» стал второй период

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3) в седьмом матче серии и подвёл итоги сезона-2022/2023.

«Выбрались из ужасной ситуации, сыграли в финале, уступили в седьмом матче. Можно сказать, сезон удачный, но, к сожалению, в конце остаётся обида от поражения. В игре нет никаких ощущений, просто играешь в свою игру. К сожалению, второй период для нас стал роковым.

Раз мы сыграли с ними семь матчей, то, наверное, у ЦСКА есть слабые места. Мы могли выиграть, но сегодня сыграли не так, как должны были. Провалили второй период, провалили по агрессии, пропустили ненужные голы.

Мы же не пропустили в атаке «один в ноль» или «один в два». Мы пропустили третью шайбу в своей зоне: череда ошибок. Был нормальный, агрессивный хоккей с обеих сторон. Не скажу, что сделали всё, что могли. Все расстроены, но мы играли в финале – это уже высшее достижение.

Каким был коллектив в этом сезоне? Очень хороший, сплочённый. А в плей-офф мы стали ещё сплочённее», — приводит слова Билялова официальный сайт казанской команды.

Напомним, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.