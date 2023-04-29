Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов ответил на вопрос о продолжении тренерской карьеры после поражения в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Кроме того, наставник казанцев высказался о работе главного тренера армейцев Сергея Фёдорова. Билялетдинов прокомментировал завоевание серебряных медалей.
«Я самый опытный тренер в КХЛ, Сергей Фёдоров — один из самых молодых, чем удивил или поразил представитель новой школы? Не знаю по поводу удивления или поражения. Я вижу, что человек работает, и работает неплохо. Неслучайно команда уже второй год подряд выигрывает и на протяжении всего сезона играет хорошо. Только хорошие слова в его адрес.
Какие чувства испытывал, когда бывший подопечный Алексей Морозов вешал на шею серебряную медаль? Любой труд нужно ценить. Первое место, понятно, ценится, но и второе тоже. Ребята отработали, сделали достаточно хороший результат, показывали хороший хоккей, это надо ценить. Нельзя пренебрежительно к этому относиться.
Есть понимание, что делать другим командам, чтобы встать на один уровень с ЦСКА? Понимание есть. Буду ли я работать в следующем сезоне? Думаю, сейчас нет смысла об этом говорить, нужно время. Есть ли желание? У меня всегда желание есть, любое, и отдохнуть тоже!» — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».
- 29 апреля 2023
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