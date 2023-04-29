Билялетдинов — журналистам: всегда получал удовольствие от вас! Когда вас видел, кайфовал

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после поражения в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА обратился к журналистам. Кроме того, наставник казанцев прокомментировал итоги сезона, похвалив своих подопечных. Билялетдинов также ответил на вопрос, мог ли нападающий Данис Зарипов сыграть в плей-офф.

«Насколько удовлетворён итогом сезона? Я доволен ребятами, они старались делать всё, что мы просим. Меня радует, что они поверили, пошли за нами. И у нас получилось, так скажем. Спасибо говорю игрокам, они спортсмены, играли с большим желанием, радовали наших болельщиков. Мне было приятно работать.

Если бы в тот момент назначения мне сказали, что команда проиграет в седьмом матче финала, я бы поверил? Мне никто ничего не говорил. Ситуация была не самая простая, но это плюс команде, ребятам, которые это делали. Я получал удовольствие от наших матчей, и мне не удивительно, что мы играли в финале. Выглядели достойно, команда играла так, что могла и выиграть, должна была выиграть. Но соперник непростой, должен отдать им должное — молодцы, играли с отдачей, нелегко было этот вопрос решить, но они выиграли.

Насколько был близок к команде Данис Зарипов в ходе плей-офф? Такой плотности не было, конечно. Он принял такое решение, я предлагал ему встать со мной на скамейку, но это его решение.

Кажется, что после возвращения в КХЛ я стал получать больше удовольствия от работы, даже от общения с журналистами? Я всегда получал удовольствие от вас! Когда вас видел, всегда кайфовал», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса».