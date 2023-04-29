Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нестеров поднимал Кубок Гагарина, Карнаухов считал свои трофеи. Фото победы ЦСКА

Нестеров поднимал Кубок Гагарина, Карнаухов считал свои трофеи. Фото победы ЦСКА
Нестеров поднимал кубок, Карнаухов считал трофеи
Аудио-версия:
Комментарии

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

Лучшие кадры победы армейцев — в нашей подборке.

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал завоевание Кубка Гагарина — 2023 после победы в седьмом матче с «Ак Барсом» (3:2, 4-3).

«Благодарю своих помощников, наш наблюдательный совет — Владислава Александровича Третьяка, Бориса Михайлова. Всех людей, которые принимали участие, наставляли, давали указания любого рода и так далее. Рад за всех. Огромное спасибо всем, кто участвовал в непосредственной жизни команды», — сказал Фёдоров в эфире КХЛ ТВ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023