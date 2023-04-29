Нестеров поднимал Кубок Гагарина, Карнаухов считал свои трофеи. Фото победы ЦСКА

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

Лучшие кадры победы армейцев — в нашей подборке.

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал завоевание Кубка Гагарина — 2023 после победы в седьмом матче с «Ак Барсом» (3:2, 4-3).

«Благодарю своих помощников, наш наблюдательный совет — Владислава Александровича Третьяка, Бориса Михайлова. Всех людей, которые принимали участие, наставляли, давали указания любого рода и так далее. Рад за всех. Огромное спасибо всем, кто участвовал в непосредственной жизни команды», — сказал Фёдоров в эфире КХЛ ТВ.