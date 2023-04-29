Нестеров поднимал Кубок Гагарина, Карнаухов считал свои трофеи. Фото победы ЦСКА

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (0:1, 3:1, 0:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.
Лучшие кадры победы армейцев — в нашей подборке.
Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал завоевание Кубка Гагарина — 2023 после победы в седьмом матче с «Ак Барсом» (3:2, 4-3).
«Благодарю своих помощников, наш наблюдательный совет — Владислава Александровича Третьяка, Бориса Михайлова. Всех людей, которые принимали участие, наставляли, давали указания любого рода и так далее. Рад за всех. Огромное спасибо всем, кто участвовал в непосредственной жизни команды», — сказал Фёдоров в эфире КХЛ ТВ.
- 29 апреля 2023
-
22:06
-
21:46
-
21:41
-
21:32
-
21:28
-
21:25
-
21:22
-
21:11
-
20:46
-
20:32
-
20:29
-
20:22
-
20:20
-
20:18
-
20:16
-
20:09
-
20:06
-
20:06
-
20:00
-
19:56
-
19:53
-
19:50
-
19:46
-
19:42
-
19:41
-
19:41
-
19:40
-
19:39
-
19:39
-
19:36
-
19:36
-
19:36
-
19:33
-
19:30
-
19:24