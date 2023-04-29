В «Ак Барсе» прокомментировали итоги сезона и поражение в финале Кубка Гагарина

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин после поражения команды в финале Кубка Гагарина с ЦСКА (2:3, 3-4) прокомментировал итоги сезона. Казанцы неудачно начали сезон, потерпев 20 поражений в 36 первых матчах регулярного чемпионата. В итоге «Ак Барс» выиграл Восточную конференцию, набрав 91 очко в 68 встречах. Казанцы дошли до финала Кубка Гагарина.

«Проделали большую работу, вытащили серию с 1-3. Небольшая расслабленность во втором периоде. Хотели спасти ситуацию, но немного не повезло. Значит, на следующий сезон будем сильнее. Как построить такую же команду, как ЦСКА, которая доминирует и выигрывает финалы? Мы смотрим, за пять лет набрали опыт, были точечные усиления. 21 контракт подписан, мы примерно понимаем, куда мы двигаемся. Нужно время, будем стремиться к тому, чтобы каждый сезон играть в финале.

Насколько доволен сезоном? В одном фильме есть цитата: «Если ты проиграл одну игру, остальное неважно». Серебро на вес золота? Думаю, что нет. Серебро — это серебро, а золото — это золото», — приводит слова Валиуллина официальный сайт «Ак Барса».