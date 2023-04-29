Александр Радулов прокомментировал поражение в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал поражение команды в решающей встрече финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. Казанцы проиграли в седьмом матче со счётом 2:3. Кроме того, Радулов поздравил болельщиков ЦСКА и главного тренера Сергея Фёдорова.
«У нас в ходе сезона были тяжёлые времена, но мы прошли их. Добились определённых результатов, но чуть-чуть не хватило. ЦСКА — молодцы, с победой, заслуженно победили, без всяких вопросов. Я не могу быть счастливым, финал для меня ничего не значит, это то же самое, что вылететь в первом раунде, тот же результат по факту. Если не поднимаешь кубок — значит, не поднимаешь. Хотелось бы поздравить болельщиков ЦСКА с победой и Сергея Викторовича [Фёдорова]. Хорошая команда. Думаю, мы дали хороший бой, у нас были шансы. Разберём эти матчи, будем со второй попытки пытаться взять Кубок», — приводит слова Радулова «Спорт-экспресс».
Отметим, что нападающий в финальной серии сыграл все семь матчей и набрал всего три (2+1) результативных балла.
- 29 апреля 2023
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