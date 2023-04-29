Американский игрок московского «Динамо» прокомментировал решение получить гражданство РФ

Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл объяснил своё решение получить российское гражданство. Ранее стало известно, что соответствующие процедуры уже запущены.

«Я никогда не играл за сборную где‑либо ещё, поэтому, насколько я понимаю, я мог бы играть за сборную России. Хотя уже есть много отличных российских игроков, так что, на мой взгляд, было бы сложно попасть туда», — приводит слова Менелла «Матч ТВ».

Напомним, 25-летний американский защитник принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона‑2022/2023. Менелл набрал 24 (2+22) результативных балла при показателе полезности «+11». В середине апреля хоккеист заключил новое соглашение с «Динамо» до 2026 года.