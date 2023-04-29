Американский игрок московского «Динамо» прокомментировал решение получить гражданство РФ
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Американский защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл объяснил своё решение получить российское гражданство. Ранее стало известно, что соответствующие процедуры уже запущены.
«Я никогда не играл за сборную где‑либо ещё, поэтому, насколько я понимаю, я мог бы играть за сборную России. Хотя уже есть много отличных российских игроков, так что, на мой взгляд, было бы сложно попасть туда», — приводит слова Менелла «Матч ТВ».
Напомним, 25-летний американский защитник принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона‑2022/2023. Менелл набрал 24 (2+22) результативных балла при показателе полезности «+11». В середине апреля хоккеист заключил новое соглашение с «Динамо» до 2026 года.
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