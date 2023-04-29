Есмантович: Фёдорову нечего говорить. Он выжатый как лимон, это лучший тренер в КХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о главном тренере команды Сергее Фёдорове после завоевания Кубка Гагарина. Армейцы переиграли «Ак Барс» в седьмой встрече финальной серии со счётом 3:2. Фёдоров привёл ЦСКА к Кубку Гагарина второй раз за два сезона. В прошлом чемпионате москвичи одолели «Металлург» в семи матчах — 4-3.
«Хочу сказать что-то Сергею Фёдорову? Нечего говорить. Он выжатый как лимон. Пусть отдыхает. Это лучший тренер в КХЛ. Я лучший менеджер? Не мне решать. Отпущу его в сборную? В сборную всех отдадим. Это святое. Для сборной всё, абсолютно всё.
Кто первым поздравил? Супруга. Как буду праздновать? Будем много выпивать. В Москву сразу или в Казани останусь? В Москву, конечно. Часик повеселимся, выпьем из кубка шампанского, примерим кепки — и домой», — приводит слова Есмантовича «Бизнес Online».
- 29 апреля 2023
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